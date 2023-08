I Maneskin stasera in diretta streaming su Facebook e Instagram. Domani esce “Honey (Are U Coming?)”

I Maneskin, alla vigilia dell'uscita del nuovo singolo "Honey (Are U Coming?)" in uscita il prossimo 1 settembre e dopo aver appena superato quota un miliardo di stream su Spotify con il loro ultimo album "Rush!" - hanno annunciato a sorpresa per stasera un live streaming sui loro canali Instagram e Facebook, dando appuntamento ai fan di tutto il mondo per le ore 22:30, senza svelare al momento ulteriori dettagli.

La band nei prossimi giorni suonerà sullo storico palco dei Mtv Vmas 2023 con l’esibizione in anteprima mondiale del loro nuovo singolo. I Måneskin sono anche in lizza ai Vmas 2023 per il “Best Rock”, diventando così il primo gruppo italiano a essere nominato per due anni consecutivi in una categoria principale dello show.