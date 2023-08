I Motörhead al festival metal tedesco di Wacken con le ceneri del frontman morto nel 2015

Parte delle ceneri di Ian “Lemmy” Kilmister, fondatore della band speed metal dei Motorhead, morto nel 2015, riposeranno nel perimetro del festival musicale di Wacken, che si celebra nell'omonima località nel nord della Germania. Lo hanno annunciato gli organizzatori del festival, considerato il più importante del mondo per l'heavy metal. Il musicista britannico verrà "omaggiato con un atto indimenticabile" nel primo giorno del festival, hanno detto.

"Che Lemmy torni a Wacken è un grande onore per noi: è difficile esprimere a parole quanto significhi ai nostri occhi", ha spiegato il cofondatore del Festival, Thomas Jensen. "Creeremo un luogo di ricordo per lui, che renda giustizia alla sua importanza per un intero genere musicale", ha aggiunto. Il coorganizzatore Holger Huebner ha sottolineato il rapporto speciale tra il festival di Wacken e Kilmister. "Quasi nessuna band ha suonato con noi più spesso: il fatto che anche il suo viaggio termini qui sarà speciale e durerà in eterno", ha aggiunto.

Il rocker è stato ufficialmente sepolto a Los Angeles nel 2015, ma una parte delle sue ceneri venne conservata.

È previsto che i membri dei Motorhead, Phil Campbell e Mikkey Dee, si uniscano alle celebrazioni a Wacken. Il festival "era un amato pezzetto di casa per Lemmy", hanno spiegato gli organizzatori citando il manager della band, Todd Singerman. "E siamo felicissimi che trovi qui un posto per sempre", hanno aggiunto.

L'evento musicale, nato nel 1990, partirà domani nella sua edizione 2023. Nel frattempo l'apertura del festival è però interessata da serie difficoltà organizzative, a causa della pioggia che ha colpito la regione.