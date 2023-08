I Rolling Stones annunciano il nuovo album con una finta pubblicità sul giornale

Un link rimanda al sito internet (collegato alla Universal Music ) in cui è presente l’annuncio e che consente di iscriversi alla newsletter per rimanere aggiornati.

Sull'annuncio c'è un numero di telefono. Chiamandolo si ascolta un messaggio registrato che recita: “ Welcome to Hackney Diamonds, specialists in glass repair: Don't get angry, get it fixed " ("Benvenuti a Hackney Diamonds, specializzato in riparazione dei vetri, non arrabbiarti, fallo riparare") e che rinvia e un indirizzo londinese, Mare Street, una strada piuttosto nota del borgo di Hackney.

Dal nome del negozio scritto nello stesso carattere di Some Girls del 1978 al logo a forma di lingua sulla “i” della parola Diamonds, da “Est. 1962” che indica l’anno di fondazione del gruppo allo slogan che racchiude i titoli di canzoni famose degli Stones come “Gimme Shelter”, "(I can't get no) Satisfaction" e “Shattered”.

Ai fan non è servito molto tempo per capire che quell'annuncio pubblicato il 17 agosto su un giornale locale inglese - la Hackney Gazette - relativo all'apertura di Hackney Diamonds, un negozio di riparazione di vetri, era più di una semplice pubblicità. Troppi gli indizi che rimandavano ai Rolling Stones e alla imminente pubblicazione di un nuovo album o quantomeno un nuovo singolo della band.

Simon Murfitt , redattore senior di Hackney Gazette e Islington Gazette , ha dichiarato: “È molto emozionante avere una band così importante che annuncia il suo nuovo album sui nostri giornali, soprattutto in un modo così criptico. Ho già ricevuto diverse e-mail che richiedevano copie arretrate del giornale che senza dubbio diventeranno oggetti da collezione per gli appassionati di musica".

Con oltre 60 anni di onorata carriera alle spalle, i Rolling Stones non smettono di stupire e di divertirsi. Non resta che aspettare e fidarsi di quanto hanno scritto nell'annuncio: "Our friendly team promises you satisfaction. When you say gimme shelter we'll fixy ou shattered windows (Il nostro team amichevole vi promette soddisfazione. Quando dici dammi un riparo, ripareremo le tue finestre rotte)".

E chissà che non si tratti delle "nuova musica in arrivo", annunciata per Capodanno su Instagram dal chitarrista degli Stones Keith Richards che potrebbe vedere coinvolti anche i due Beatles Paul McCartney e Ringo Starr .

Nonostante la loro lunga conoscenza e la storica rivalità, spesso esageratamente enfatizzata dai media britannici, i componenti dei Beatles e dei Rolling Stones hanno già collaborato in passato. Il secondo singolo (e primo successo) degli Stones, "I Wanna Be Your Man" del 1963, fu uno dei primi frutti della magica creatività del duo Lennon-McCartney, ceduto agli Stones prima di comparire nell'album “With the Beatles”.