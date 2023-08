Il Viminale ai sindaci: sull'accoglienza dei migranti la polemica è "surreale"

Botta e risposta tra Viminale e sindaci in tema migranti. Da giorni contro la gestione dell'accoglienza si sono schierati alcuni amministratori locali che contestano la strategia sul territorio. Oggi, mentre è in corso il trasferimento di circa 2500 migranti dall'hotspot di Lampedusa, fonti del ministero dell'Interno replicano e definiscono "surreale" la polemica sollevata dai primi cittadini, aggiungendo che "la mancata adozione dello stato di emergenza" da parte delle 4 regioni a guida centrosinistra ha ritardato alcuni interventi sul territorio".

A criticare la linea del Viminale è stata, nei giorni scorsi, in particolare l'Anci per quanto riguarda i minori non accompagnati: "Con questi numeri", ha detto il sindaco di Prato e responsabile immigrazione, Matteo Biffoni, le amministrazioni locali non potranno "garantire il rispetto delle condizioni stabilite per legge, e la responsabilità è dello Stato centrale. Non ci sono gli hub di primissima accoglienza, non ci sono le risorse per la mediazione culturale".

Dal Viminale ricordano però che proprio sulla questione minori "è fondamentale la legge Zampa", che "è stata voluta dal Pd".

Le prese di distanza sulla gestione arrivano anche dai sindaci della Lega Veneto che ribadiscono il loro "no" contro gli hub e l'accoglienza diffusa: "Chi non ha diritto di stare in Italia deve essere rimandato indietro: capannoni, uffici, palestre non possono essere usati per stoccare i migranti, non sono strutture idonee", affermano. Un intervento in netto contrasto con quanto aveva chiesto anche il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ai microfoni di Rai News 24, per una condivisione del problema insieme ai sindaci del Nord.