Identificato il killer della strage di Jacksonville: aveva 21 anni, svastiche disegnate sul fucile

C'è un odio profondo verso gli afroamericani dietro l'ultima strage negli Stati Uniti proprio nei giorni in cui si commemorano i 60 anni dallo storico discorso di Martin Luther King, “I have a dream”. Un sogno di un'America giusta e anti-razzista che, anche alla luce della più recente tragedia, sembra ancora molto lontano. Il bilancio dell'ennesima sparatoria di massa negli Stati Uniti è di tre morti, due uomini e una donna afroamericani, freddati sabato mattina in un negozio della catena Dollar General a Jacksonville, in Florida, nel giorno del quinto anniversario di un'altra strage nella stessa città. Le vittime sono la 52enne Angela Michelle Carr, il 19enne Joseph Laguerre Jr. e il 29enne Jarrald De'Shawn Gallion. Il numero dei morti poteva essere molto più alto poiché il ventunenne bianco, Ryan Christopher Palmeter, che si è presentato nel negozio con un giubbotto antiproiettile e armato di un un fucile d'assalto AR-15 con sopra disegnate delle svastiche e una pistola Glock, puntava al vicino campus della Edward Waters University, una piccola università storicamente afroamericana. Per fortuna, non volendo fornire un documento di identità, è stato allontanato dalla guardie all'ingresso. E allora, carico d'odio, è tornato indietro ed ha aperto il fuoco nel negozio, per poi rivolgere la pistola contro di sé e suicidarsi.

Twitter Ryan Christopher Palmer ed il negozio dove è avvenuta la strage

Le due armi usate dal 21enne suprematista per compiere la strage, un fucile d'assalto ar-15 e una pistola, erano state acquistate "legalmente". Lo ha confermato la polizia di Jacksonville sottolineando che "non c'erano segnali" che il killer potesse compiere una strage. Sul fusto del fucile però vi erano disegnate delle svastiche ed il ventenne era già stato segnalato per violenza domestica nel 2016 e ricoverato in un ospedale psichiatrico, Ci si chiede come l'anno dopo sia riuscito ad acquistare un fucile d'assalto e una pistola. La motivazione è stata subito chiara alla polizia come ha spiegato lo sceriffo T.K. Waters. Il killer ha lasciato un manifesto sul suo computer nel quale dichiarava di "odiare i n....i e di volerli eliminare. Il suo obiettivo era una comunità specifica, i neri", ha detto lo sceriffo afroamericano costretto, per trasparenza, ad usare il termine dispregiativo contenuto nel messaggio. "E' la prima e l'ultima volta che pronuncerò questa parola", ha aggiunto con la voce rotta dalla commozione. Prima di compiere la strage il ventunenne ha inviato un messaggio ai genitori, con i quali viveva vicino al luogo della sparatoria, chiedendo loro di aprire il suo computer e diffondere il suo manifesto razzista su media e social media.

Twitter l'arma usata per la strage

Pur condannando la strage di Jacksonville, il governatore della Florida, Ron DeSantis, non ha voluto ammettere che il problema siano le armi bensì ha indicato nella malattia mentale la causa di questa piaga tutta americana. Negli Stati Uniti "non c'è posto per il suprematismo bianco" ha affermato invece il presidente Joe Biden, condannando la strage. Biden ha espresso le sue condoglianze e ha spiegato in una dichiarazione che le autorità federali hanno aperto un'indagine sull'attacco, trattandolo come "un possibile crimine d'odio ed estremismo violento". Il presidente si è anche rammaricato del fatto che il crimine sia avvenuto a poche ore dal 60° anniversario della marcia su Washington contro il razzismo. "Dobbiamo dire forte e chiaro che non c'è posto per il suprematismo bianco in America. Dobbiamo rifiutarci di vivere in un Paese in cui le famiglie vanno a fare la spesa o a scuola con la paura di essere uccise per il colore della loro pelle", ha detto Biden. "Il silenzio è complicità e noi non dobbiamo rimanere in silenzio", ha aggiunto.