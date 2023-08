Caso Rubiales, la Federazione spagnola minaccia vie legali contro Hermoso: "Bugie"

Le immagini parlano chiaro e mostrano che Luis Rubiales, presidente della Federazione calcio spagnola (Rfef), non ha mentito quando ha parlato di un bacio consensuale in occasione dei festeggiamenti per il Mondiale appena vinto dalla Roja.

È il succo di un lungo comunicato diffuso dalla Rfef in cui si boccia tra l'altro l'intenzione delle giocatrici di boicottare la Nazionale se non cambieranno i vertici federali: "Accettare la convocazione è un obbligo per i tesserati", si legge.

La nota è una dura replica al comunicato di Jennifer Hermoso e oltre 80 giocatrici - comprese le 23 campionesse del mondo - in cui la 33enne attaccante smentisce che quel bacio fosse consensuale ("in nessun momento ho acconsentito, non tollero che venga messa in discussione la mia parola") e dove si mette in chiaro che nessuna vestirà più la maglia della Spagna finché Luis Rubiales sarà al suo posto.

Ma il dirigente non ci sta e la RFEF replica con una lunga nota, corredata da foto, in cui afferma di aver provato più volte a contattare la Hermoso senza mai ottenere risposta e contesta anche la smentita della giocatrice sul tentativo di sollevare, durante l'abbraccio sul palco, il presidente federale.