Il ciclone Circe sull'Italia: Milano solo sfiorata ma disagi in Friuli e in Piemonte

Non c'è stata la temuta ondata di maltempo su Milano, la città si era preparata a un altro nubifragio dopo quello del 25 luglio scorso ma è stata soltanto sfiorata dalle piogge nella zona Ovest, colpita da un acquazzone. Nella notte potrebbero esserci ancora dei temporali, ma il ciclone sembra essersi spostato a est e in particolare sulla Slovenia. Il Comune, per precauzione, vista la strage di alberi verificatasi nell'ultima ondata di maltempo che ha colpito la città, ha vietato l'accesso alle aree verdi non recintate e chiuso i cimiteri e i mercati in zone alberate.

Intense precipitazioni hanno invece colpito altre zone del Nord, fin dalle prime ore del mattino, come Trieste, o il Veneto. Venezia si è risvegliata con 100 cm di acqua alta. Danni nel Trevigiano, in particolare nella zona del territorio di Pieve di Soligo dove si sono abbattuti ancora forti temporali. Vento e pioggia hanno flagellato nuovamente alcune zone del Friuli Venezia Giulia. All'alba tre gruppi di turisti stranieri, per un totale di 14 persone, sono stati sorpresi dalla piena del fiume Tagliamento e sono stati salvati nella zona di Varmo, in provincia di Udine, dai vigili del fuoco. Nella maggioranza dei casi le loro auto erano state invase dall'acqua del fiume ingrossato dalle abbondanti precipitazioni.

Interventi dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di piante cadute e cavi elettrici sono stati eseguiti in provincia di Alessandria, e in particolare nell'Ovadese, Novese e Tortonese, dopo le precipitazioni del pomeriggio. Le raffiche di vento hanno toccato i 50 km/h. A causa dell'allerta meteo in queste zone sono stati rinviati alcuni appuntamenti pubblici previsti nella serata.

Situazione tornata sotto controllo a Roma, dove nel pomeriggio si è abbattuta una forte pioggia con vento moderato, tuoni e lampi caduti sulla Capitale e sulle zone limitrofe. I vigili del fuoco sono intervenuti soprattutto in provincia, a Velletri e Anzio, tra gli altri, per strade allagate. Gli interventi a Roma sono stati per lo più dovuti a rami caduti per il vento.

Domani prevista allerta gialla ancora in diverse regioni, arancione in Veneto

Rientrato l'allarme per le Marche che da allerta arancione per domani scende a gialla. Ancora arancione domani per il Veneto in alcuni settori e allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria. Una situazione che potrebbe incidere ulteriormente sul traffico, già sostenuto nella giornata di oggi e previsto più pesante domani con l'inizio del weekend sulle principali direttrici autostradali. Le più trafficate saranno la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto, in direzione Sud.