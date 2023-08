Il dramma delle carceri: a Ferragosto iniziative di solidarietà, ma il caldo amplifica il disagio

Un'ondata di calore, seppur meno intensa di quella di luglio, sta attraversando la nostra Penisola. Da oggi, giorno di Ferragosto, il caldo tornerà intenso quasi ovunque. Secondo l’osservatorio dell'associazione Antigone nella metà degli istituti penitenziari le finestre sono schermate e l'aria circola poco soprattutto la notte, quando vengono chiusi i portoni blindati.

Come segnalano gli osservatori che in queste giornate stanno visitando le carceri in tutta Italia, a partire dagli esponenti dei Radicali Italiani secondo il tradizionale “agosto in carcere”, molti detenuti non possono avere neanche il sollievo dei ventilatori. Non possono permettersi acquisti di dispositivi di refrigerio perché sono nullatenenti. Anche i frigoriferi sono beni di lusso per pochi, per chi può permettersi di affrontare costi elettrici.

Le visite di amici e parenti, e dei volontari, a causa del personale in ferie, sono ridotte in questo periodo.

Anche questo, secondo le associazioni, unito alle condizioni ambientali che peggiorano, in estate rende la vita nelle celle ancor più insopportabile e gli atti di autolesionismo aumentano. I suicidi dall'inizio del 2023 sono 47 (nel 2022 85 in totale).

Il sovraffollamento è cronico, sono 10.000 le persone detenute in più rispetto ai posti effettivamente disponibili. Tra le situazioni peggiori quella del carcere delle Vallette di Torino , dove nei giorni scorsi si sono suicidate due donne a distanza di poche ore, e dove si è recato il ministro della Giustizia Carlo Nordio dando adito a un serrato dibattito sulle condizioni carcerarie e le possibili soluzioni in tempi brevi.

Anche oggi non si è fatta attendere la tragica notizia di un decesso: a Verona un detenuto morto per overdose di farmaci nel carcere di Montorio .

Stanno facendo discutere le ipotesi del Guardasigilli per far fronte al disagio e al sovraffollamento, quello su cui punta sono: riconversione di ex caserme per accogliere detenuti per reati minori e aumento degli organici. Secondo le associazioni sono iniziative utili, ma non basteranno, sta di fatto che ci sono tagli lineari per questo settore, di oltre 30 milioni di euro, per i prossimi tre anni. Lo stesso Nordio, due giorni fa, ha risposto ai cronisti che della mancanza di fondi per ristrutturare il sistema va chiesto conto al ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti.

Dall’inizio della legislatura sono stati presentati 11 progetti di legge di iniziativa parlamentare per affrontare la questione. L’Italia è stata già condannata dalla Corte Europea per i diritti dell’uomo per violazione dell’articolo 3 della Convenzione di Strasburgo che proibisce la tortura e ogni forma di trattamento inumano e degradante e si indica una possibile soluzione.