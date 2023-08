Il governatore delle Hawaii: il bilancio delle vittime potrebbe triplicare

Il bilancio delle vittime degli incendi alle Hawaii potrebbe raddoppiare o triplicare nei prossimi giorni. Lo ha detto alla Cbs il governatore Josh Green. Finora sono 96 le vittime accertate sull'isola di Maui, in quello che è già il più letale incendio negli Stati Uniti in un secolo. Ma secondo il governatore i soccorritori con i cani che continuano le ricerche attraverso centinaia di case e veicoli bruciati "troveranno dalle 10 alle 20 persone al giorno probabilmente fino a quando non avranno finito. E probabilmente ci vorranno 10 giorni". Il numero di persone ancora disperse è stato ridotto da oltre duemila a circa 1.300, ha spiegato ancora Green.

Intanto le autorità federali indagano per accertare se ci siano stati ritardi e omissioni nel dare l'allarme alla popolazione.