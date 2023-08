Il milionario Jeff Bezos è in Sicilia col suo veliero da 500 milioni di dollari

Veleggia nell'arcipelago delle Eolie col suo Koru da 500 milioni di dollari Jeff Bezos. Dopo la tappa in Campania, tra Capri e Procida, ha fatto rotta verso la Sicilia. Costruito in Olanda, il veliero da 120 metri di lunghezza e 16 di larghezza, si dice che abbia avuto problemi tecnici per lasciare i cantieri di Alblasserdam dove è stato costruito, date le misure. Ha un tender di 75 metri, uno yacht, che ospita un eliporto.

Per muoversi Bezos, che viaggia con la famiglia, ha un equipaggio di 40 persone. Il veliero, il più grande al mondo, ha una superficie totale di oltre 3.500 metri quadrati, poche cabine, ma molto ampie. Quella padronale occupa 250 mq. I motori sono green e permettono di raggiungere i 18 nodi, 30 quando si aprono le gigantesche vele.

Bezos oggi è a Panarea, la voce si è sparsa rapidamente sull'isola dei vip.

Dalla fine di luglio si moltiplicano sui social i post degli avvistamenti, qui sotto un tweet di Chicco Testa che lo ha incontrato in una trattoria dove, come si legge sulla lavagna sullo sfondo, un'insalata di polpo costa “appena” 20 euro.