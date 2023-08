Il ministero dell'Economia precisa: sugli extraprofitti delle banche ci sarà un tetto massimo

La tassazione sugli extraprofitti delle banche prevede "un tetto massimo per il contributo che non può superare lo 0,1% del totale dell'attivo", per salvaguardare la stabilità degli istituti bancari. Lo fa sapere il ministero dell'Economia in una nota sul nuovo prelievo annunciato ieri in conferenza stampa dal ministro delle infrastrutture Salvini dopo l'ultimo consiglio dei ministri prima della pausa estiva. Oggi le banche avevano subito pesanti perdite alla Borsa di Milano.

La nota del Mef sottolinea che "la misura proposta dal ministro dell'Economia e delle finanze, condivisa e approvata dal consiglio dei ministri nasce sulla scia di norme già esistenti in Europa in materia di extra margini bancari".

Il ministero fa sapere anche che "gli istituti bancari che hanno già adeguato i tassi sulla raccolta così come raccomandato lo scorso 15 febbraio con specifica nota da Bankitalia, raccomandazione poi richiamata dal ministro Giorgetti in occasione dell'assembla Abi lo scorso 5 luglio, non avranno impatti significativi come conseguenza della norma approvata ieri in cdm".