Il ministro della difesa Ben Wallace si è dimesso, Sunak nomina Grant Shapps al suo posto

Il ministro della difesa britannico Ben Wallace si è dimesso questa mattina. Ne danno notizia fonti ufficiali.

Wallace ha confermato le dimissioni da ministro della Difesa del Regno Unito dopo quattro anni in una lettera al premier Rishi Sunak. Il Ministero della Difesa è "tornato sulla strada di quello che era una volta ancora una volta di livello mondiale", ha scritto Wallace. "Il Regno Unito è rispettato in tutto il mondo per le sue forze armate e tale rispetto è cresciuto ulteriormente dopo la guerra in Ucraina. So che sei d'accordo con me sul fatto che non dobbiamo tornare ai giorni in cui la Difesa era vista come una spesa discrezionale da parte del governo e i risparmi venivano ottenuti svuotando". Sunak ha elogiato Wallace, dicendogli che lascerà l'incarico con "il ringraziamento e il rispetto" del primo ministro.



La Bbc fa sapere, che il premier britannico Rishi Sunak ha scelto Grant Shapps, 54 anni, come nuovo ministro della Difesa al posto di Ben Wallace.

Shapps era finora titolare dell'energia ed è un veterano dei governi Tory, avendo ricoperto già numerosi ruoli di ministro nell'ultimo decennio sotto David Cameron, Boris Johnson o Liz Truss (quando fu brevemente promosso alla guida degli interni); ed essendo rimasto fuori solo con Theresa May. La scelta arriva a sorpresa rispetto alle previsioni dei giornali, che davano per favorito il "falco" Tom Tugendhat, attuale viceministro dell'interno, e - come Wallace - ex militare di carriera.