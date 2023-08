Il ministro e la modella: il diritto alla libertà di movimento in Cisgiordania accende lo scontro

La 26enne ha poi postato un video del principale gruppo israeliano per i diritti B’Tselem, che mostra soldati israeliani nella città di Hebron, nel sud della Cisgiordania, mentre dicono a un residente che ai palestinesi non è permesso camminare in una certa strada perché è riservata agli ebrei. “Questo ricorda qualcosa a qualcuno?”, ha rimarcato.

Bella Hadid non ha resistito a quanto accaduto e ha deciso di rispondere. La modella di fama mondiale, il cui padre è palestinese, ha condiviso con i suoi 59,5 milioni di follower su Instagram un estratto dell'intervista di Ben-Gvir, scrivendo: “In nessun luogo, in nessun momento, specialmente nel 2023, una vita dovrebbe essere più preziosa di quella di un altro. Soprattutto semplicemente a causa della loro etnia, cultura o puro odio”.

In un’intervista a un'emittente israeliana, a seguito di due attacchi mortali palestinesi contro israeliani nei territori occupati, Ben-Gvir ha sostenuto che il proprio diritto alla libertà di movimento come colono ebreo fosse superiore al medesimo diritto dei palestinesi . “Il mio diritto, il diritto di mia moglie e dei miei figli di circolare in Giudea e Samaria, è più importante della libertà di movimento per gli arabi” ha affermato, usando il nome biblico della Cisgiordania, precisando che “il diritto alla vita viene prima della libertà di movimento”. Poi, rivolgendosi a Mohammad Magadli, noto conduttore televisivo arabo-israeliano in studio, ha aggiunto: “Mi dispiace, Mohammad. Ma questa è la realtà”. Le sue affermazioni hanno suscitato critiche e proteste, con manifestanti che si sono accalcati di fronte a casa sua al grido dello slogan “Mi spiace, Mohammad”, che si è poi rapidamente diffuso sui social.

È polemica aperta tra il ministro israeliano per la Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir , politico di estrema destra che appoggia il premier Benjamin Netanyahu, e la modella Bella Hadid , “rea” di avere criticato le sue affermazioni, rilasciate in tv, in merito libertà di movimento della popolazione palestinese in Cisgiordania.

Il ministro conferma la sua tesi: “Il mio diritto supera quello dei terroristi”

Ben-Gvir è passato al contrattacco. “Vi invito a Kiryat Arba, per vedere come viviamo qui, come ogni giorno vengono assassinati ebrei che non hanno fatto nulla di male a nessuno nella loro vita” ha scritto su X Ben-Gvir, che vive nell'insediamento di Kiryat Arba vicino a Hebron, la più grande città palestinese. “Quindi sì, il diritto mio e dei miei compagni ebrei di viaggiare e tornare a casa sani e salvi sulle strade della Giudea e della Samaria supera il diritto dei terroristi che ci lanciano pietre e ci uccidono” ha tuonato. Ben-Gvir è stato condannato in passato per incitamento al razzismo e sostegno a un'organizzazione terroristica.

A difesa delle dichiarazioni del ministro, si è schierato il premier Netanyahu, affermando che Israele “consente la massima libertà di movimento” in Cisgiordania. I militanti palestinesi, ha detto Netanyahu, “approfittano di questa libertà di movimento per uccidere donne, bambini e famiglie israeliane, tendendo loro imboscate in determinati punti su diverse rotte. Questo è ciò che intendeva il ministro Ben-Gvir quando ha detto che ‘il diritto alla vita precede la libertà di movimento’”, ha precisato infine.