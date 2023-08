Concerti al Circo Massimo. Sangiuliano: "Per Scott era da individuare una sede più adatta"

Sulla polemica dell'esibizione del rapper americano al Circo Massimo si è espresso il ministro Sangiuliano sottolineando che la tutela dei beni e del patrimonio "è la nostra missione, come sancito dall'articolo 9 della Costituzione. Dobbiamo essere orgogliosi del nostro patrimonio e per questo fare di tutto per preservarlo. Ma dobbiamo anche lavorare per rendere i nostri siti luoghi vivi e fruibili, ovviamente con tutte le cautele del caso. Dai musei ai siti archeologici. Questo, ovviamente, esclude le aree fragili e quelle inadatte ad accogliere eventi. Il Circo Massimo, al contrario, non rientra storicamente in questa casistica e ne ha sempre ospitati, di grandi e piccole dimensioni".

Così nell'intervista a La Repubblica, il ministro della Cultura ha commentando le polemiche sul concerto di Travis Scott. "Ciò che è importante è il rispetto delle prescrizioni tecniche che accompagnano il via libera all'organizzazione di questo o quell'evento - spiega - Sarebbe sbagliato avere un approccio pregiudiziale, senza valutare caso per caso". In questi mesi "ho apprezzato la serietà di studiosa e il rigore della direttrice Alfonsina Russo e ho trovato ragionevoli le sue preoccupazioni, fondate su competenze tecniche e amministrative.