Il mutamento climatico e l'agricoltura: la ricerca di semi resilienti. L'esperienza sul campo

Il mutamento climatico è nella nostra quotidianità e lo sarà anche nel futuro. Lo affrontiamo tutti, tutti i giorni e le variazioni sono sotto i nostri occhi. Ancora più visibile, se mai possibile, lo è per gli agricoltori, per quegli uomini e quelle donne che con la terra fanno i conti tutti i giorni e cercano di adattarsi perché l’obiettivo, oltre la qualità del prodotto, è sostenere un reddito agricolo adeguato nel lungo termine. Secondo l’Intergovernmental Panel on Climate Change - Ipcc - delle Nazioni Unite un’innalzamento della temperatura media del globo superiore a 1,5 °C causerà un consistente aumento di intensità e frequenza di eventi climatici estremi, aggravando ulteriormente l’impatto negativo sulle risorse naturali, sul funzionamento degli ecosistemi, sulla biodiversità, sulla sicurezza alimentare, sulla salute umana e dunque il rischio per la vita dell’uomo sulla Terra. Inoltre, il maggiore incremento delle temperature medie e degli eventi estremi caldi avverrà proprio in Europa centrale e meridionale e nelle zone Mediterranee.

Laura Aprati Consorzio Biologico Marche

Rainews.it ha visitato il Consorzio Marche Biologiche, realtà che riunisce le principali cooperative leader della filiera cerealicola biologica marchigiana. La Superficie Agricola Utilizzata (Sau) dedicata al biologico nelle Marche ha superato i 100.000 ettari, quasi il 25% della Sau regionale. Le aziende bio marchigiane si differenziano per l’elevata qualità delle produzioni e ricevono importanti riconoscimenti, tra i più recenti quello della cooperativa Girolomoni risultata finalista degli EU Organic Awards promossi dalla Commissione europea. Ma cosa riserva il futuro pe esempio dei semi? L’agricoltura, e quella biologica in particolare, come rispondono a questa sfida? Risponde il Presidente della Fondazione “Seminare Futuro”

E sono già due le varietà messe appunto da Seminare Futuro, con il sistema biobreeding, in collaborazione con l'Università di Pisa, con il Crea di Foggia e con il supporto del genetista svizzero Peter Kunz. E hanno anche un nome: Prossimo , che ha una buona qualità e una buona resa tanto da essere estremamente attrattivo per gli agricoltori

, che ha una buona qualità e una buona resa tanto da essere estremamente attrattivo per gli agricoltori Futuro con un ottima qualità e forse una resa leggermente inferiore. Il processo di selezione dura anni ed è quindi un lavoro che richiede tempo e pazienza di creare un “magazzino” quantitativo per la distribuzione del nuovo seme

Laura Aprati Consorzio Biologico Marche

Nelle linee guida della Politica Agricola Comunitaria si legge: sostenere gli agricoltori e migliorare la produttività agricola, garantendo un approvvigionamento stabile di alimenti a prezzi accessibili

tutelare gli agricoltori dell'Unione europea affinché possano avere un tenore di vita ragionevole

aiutare ad affrontare i cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse naturali

preservare le zone e i paesaggi rurali in tutta l'UE

mantenere in vita l'economia rurale promuovendo l'occupazione nel settore agricolo, nelle industrie agroalimentari e nei settori associati. E uno dei punti in quella entrata in vigore il 1º gennaio 2023 è fornire un contributo significativo per la strategia della biodiversità. Su questo punto Francesco Fattori, agricoltore e consigliere del Consorzio, è molto chiaro: “La Pac aiuta e stimola l’innovazione in agricoltura, spinge e premia soluzioni che aiutino la biodiversità. Come per esempio il tipo di aratura che utilizziamo in gran parte dei nostri terreni e che non rivolta il terreno e permette alle sostanze principali di non essere esposte al grande caldo (che le seccano e distruggono) o alle piogge che potrebbero trascinarle via”. Un grande impulso alla ricerca e alle nuove tecniche è dato, secondo il consigliere, da una forte presenza dei giovani nella gestione delle aziende che sono parte del Consorzio.

Laura Aprati Consorzio Biologico Marche