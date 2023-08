Il Papa all'Angelus: "Cristo non è un ricordo del passato ma è il Dio del presente"

“Gesù non vuole essere un protagonista della storia, ma del tuo oggi; non un profeta lontano, ma il Dio vicino! Cristo non è un ricordo del passato, ma il Dio del presente”: dice papa Francesco all'Angelus, commentando il Vangelo odierno. “Se fosse solo un personaggio storico, imitarlo oggi sarebbe impossibile” ha osservato il Pontefice, aggiungendo: “Ci troveremmo davanti al grande fossato del tempo e soprattutto di fronte al suo modello, che è come una montagna altissima e irraggiungibile; vogliosi di scalarla, ma privi della capacità e dei mezzi necessari”.

“Invece - ha spiegato il Pontefice - Gesù è vivo, Gesù vive nella Chiesa, vive nel mondo, Gesù ci accompagna, è al nostro fianco, ci offre la sua Parola e la sua grazia, che illuminano e ristorano nel cammino: Egli, guida esperta e saggia, è felice di accompagnarci nei sentieri più difficili e nelle scalate più impervie”.

“Oggi ci farà bene ripeterci la domanda decisiva, che esce dalla sua bocca: ‘Voi chi dite che io sia?’” ha aggiunto Papa Francesco. “In altre parole: per me chi è Gesù? Un grande personaggio, un punto di riferimento, un modello irraggiungibile? Oppure il Figlio di Dio, che cammina al mio fianco, che può portarmi fino alla vetta della santità, là dove da solo non riesco ad arrivare? Gesù è davvero vivo nella mia vita, Gesù vive con me, è il mio Signore? Mi affido a Lui nei momenti di difficoltà? Coltivo la sua presenza attraverso la Parola e i Sacramenti? Mi lascio guidare da Lui, insieme ai miei fratelli e sorelle, nella comunità?”.

“Maria, Madre del cammino, ci aiuti a sentire il suo Figlio vivo e presente accanto a noi”, ha quindi concluso, introducendo la preghiera mariana.