Il pilota di un aereo di linea muore in volo, atterraggio di emergenza a Panama

Un pilota della compagnia aerea Latam è morto, probabilmente a causa di un attacco cardiaco, mentre era al comando di un Boeing 787 in volo da Miami a Santiago del Cile costringendo i suoi due co-piloti ad effettuare un atterraggio di emergenza all'aeroporto internazionale di Tocumen a Panama dove i paramedici lo hanno dichiarato morto.



Il pilota ha iniziato a sentirsi male in volo ed è crollato nel bagno dell'aeroplano. Secondo quanto riporta il sito 'Simple Flying', l'aereo era decollato lunedì sera da Miami con 271 passeggeri a bordo, ed il capitano si è sentito male dopo circa tre ore di volo.



"Siamo profondamente scossi da quello che è successo e esprimiamo le più sincere condoglianze alla famiglia del nostro dipendente", si legge in una dichiarazione della compagnia aerea.



Latam ha dichiarato in una nota che tutti i protocolli di sicurezza sono stati adottati durante il volo per salvare la vita dell'uomo dicendosi "profondamente commossa" per la scomparsa del pilota che aveva 25 anni di carriera nel corso della quale "si è sempre distinto per dedizione e professionalità".



"È stata un'esperienza orribile", ha raccontato un passeggero al quotidiano La Nacion.