Il principe Harry incontrerà Re Carlo? Gli esperti frenano: "Solo speculazioni"

Un incontro, e forse addirittura la “pace”, tra il principe Harry e il padre Carlo? “Sarebbe un miracolo!”.

Gli esperti britannici nutrono seri dubbi sull'ipotesi rilanciata da Ok Magazine! che addirittura forniva una data per l'appuntamento chiarificatore: il 17 settembre, ma concordano che qualora dovesse realmente avvenire, Meghan, moglie del secondogenito del Re, non ci sarà.

Harry sarà effettivamente nel Regno Unito il 7 settembre quando parteciperà a una cerimonia di premiazione dell'organizzazione di beneficenza WellChild, di cui è sostenitore di lunga data dell'organizzazione. In quei giorni non sarà accompagnato dalla moglie e probabilmente trascorrerà del tempo con le cugine Beatrice e Eugenia cui è molto legato. Il Re e la Regina saranno a Balmoral per celebrare privatamente un anno dalla scomparsa di Elisabetta II. Con loro ci saranno i principi di Galles.

Successivamente, Harry si recherà in Germania: con la moglie Meghan seguirà con attenzione gli Invictus Games, la competizione sportiva internazionale da lui stesso fondata per i militari e i veterani, che si apre a Dusseldorf, il 9 settembre.