Il principe Harry perde il titolo di "Sua Altezza Reale". Cancellato il titolo sul sito ufficiale

La modifica delle informazioni biografiche del principe Harry è il punto di arrivo di un iter cominciato nel gennaio 2020 con la ' Megxit ', quando il duca di Sussex con la moglie Meghan si sono ritirati dai ruoli reali, trasferendosi in California. Poco dopo la loro decisione e l'accordo raggiunto tra le due parti, è stato annunciato da Buckingham Palace che i duchi di Sussex avrebbero potuto mantenere i titoli di "Sua Altezza Reale", ma non sarebbe più stato permesso loro di usarli dopo essersi dimessi. Il principe aveva allora espresso il desiderio di essere chiamato "Just Harry".

Per tre anni, fino alla modifica delle ultime ore, il sito web reale ha sempre fatto riferimento a Harry - quinto nella linea di successione al trono - come "Sua Altezza Reale". Ora, nella sua pagina Harry viene qualificato come "Duca" o "Duca di Sussex", ricordando che "nel 2016 si è sottoposto a un test HIV pubblico presso il Guy's and St Thomas' Hospital per aumentare la sensibilizzazione".

Nipoti dell'attuale sovrano Carlo III, i figli di Harry e Meghan, il principe Archie, quattro anni, e la principessa Lilibet, due anni, vengono presentati sul sito di Buckingham Palace come "Master Archie Mountbatten-Windsor" e "Miss Lilibet Mountbatten-Windsor", con in aggiunta dallo scorso marzo - quando il nonno è ufficialmente diventato monarca - il riferimento ai loro titoli di principe e principessa.

Nelle ultime settimane, il sito della casa reale britannica è stato progressivamente aggiornato con l'inserimento dei titoli di re Carlo III e della regina Camilla, al posto di Principe di Galles e Duchessa di Cornovaglia, prima della morte della regina Elisabetta II. Allo stesso modo, i riferimenti al principe William e alla moglie Kate come Duca e Duchessa di Cambridge sono stati modificati per riflettere i titoli della coppia come Principe e Principessa del Galles.

Sebbene Harry non usi più il suo titolo di HRH (His Royal Highness), ha mantenuto il suo posto come quinto nella linea di successione al trono: Harry è dietro suo fratello, il principe William e i tre figli del principe e della principessa del Galles: il principe George, 10 anni, la principessa Charlotte, otto, e il principe Louis, cinque. Dietro Harry in linea per il trono ci sono i figli suoi e di Meghan: il principe Archie, quattro anni, e la principessa Lilibet, due.