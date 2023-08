Il Regno Unito trattiene da sei mesi tre persone accusate di spionaggio per la Russia

Tre persone di cittadinanza bulgara, sospettate di essere spie russe, sono agli arresti nel Regno Unito dallo scorso febbraio, ma la notizia è rimasta secretata per sei mesi, come permesso in questi casi dalla legge britannica: lo ha riferito oggi la Bbc. Sono state trovate in possesso di documenti falsi, comprese carte d'identità e passaporti di diversi stati europei.

I loro nomi, pubblicati sul sito dell'emittente pubblica britannica, sono Orlin Roussev (45 anni), Bizer Dzhambazov (41) e Katrin Ivanova (31). Avrebbero vissuto nel Regno Unito per anni, cambiando diversi lavori e abitazioni. Roussev su Linkendin riporta di essere stato titolare di un'impresa nel settore della sicurezza e delle intercettazioni e di aver lavorato come consigliere del ministro bulgaro dell'Energia. Dzhambazov e Ivanova, che risultano essere stati impiegati rispettivamente come autista di ambulanze e assistente di laboratorio nella sanità privata, avrebbero convissuto mostrandosi al vicinato come una coppia. Entrambi sarebbero stati attivi in un'associazione dedita alla mediazione culturale per le persone provenienti dalla Bulgaria. I tre saranno processati a gennaio.