Il salario minimo non causa inflazione, secondo una ricerca Ocse

Nei 38 paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) i salari minimi nominali previsti dalla legge sono aumentati in media del 29% tra dicembre 2020 e maggio 2023, mentre i prezzi sono aumentati di circa il 25%. In altre parole, i salari minimi si sono dimostrati "uno strumento politico utile per proteggere i lavoratori più vulnerabili dall'aumento dei prezzi". Lo hanno rilevato gli economisti Ocse Sandrine Cazes e Andrea Garnero, in una una ricerca del centro studi dell'organizzazione ripresa anche dal Financial Times.

"Gli aggiustamenti dei salari minimi nominali hanno contribuito a contenere l'impatto dell'inflazione sul potere d'acquisto dei lavoratori a bassa retribuzione, la nostra analisi mostra che il rischio di alimentare ulteriormente l'inflazione aumentando i salari minimi è limitato", concludono.