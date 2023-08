Il suicidio di Luca Ruffino: domani le esequie in forma strettamente privata

Dopo le prime indiscrezioni emerse ieri dall'autopsia sul corpo di Luca Ruffino, che hanno escluso malattie gravi, tali da poter indurre a un gesto disperato, domani 12 agosto è il giorno delle esequie del presidente della holding Visibilia.

I funerali del manager, che si è tolto la vita sabato scorso nella sua abitazione con un colpo di pistola, si svolgeranno a Milano in forma strettamente privata.

Nei giorni scorsi i figli, Mirko e Mattia, hanno chiesto di mantenere uno "stretto riserbo" per un suicidio "al quale non riusciamo a dare alcun senso. Nostro padre era un combattente e aveva costruito una solida realtà imprenditoriale".

"La speranza è che si possa capire come è maturato questo gesto" è l'auspicio del legale della famiglia, avvocato Fabio Re Ferrè, in attesa del deposito ufficiale dei risultati dell'autopsia condotta all'Istituto di medicina legale di Milano.

La procura di Milano ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, per poter svolgere accertamenti sulla pistola detenuta legalmente e stabilire l'orario della morte, e dai riscontri affidati alla squadra Mobile non c'è nessun elemento che supporti l'ipotesi che qualcuno abbia influito su un gesto deliberato.