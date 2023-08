Il Tech Usa traina i listini

Le Borse europee aprono in rialzo, trainati dagli acquisti di titoli delle società del settore tecnologico, dopo i conti di Nvidia che hanno superato le attese, grazie alla richiesta di chip per l'intelligenza artificiale.

A Milano il Ftse Mib sale dello 0,96%, avanza dell'1,16% Parigi, dell'1% Francoforte. Dopo la seduta della vigilia, che ha mostrato un raffreddamento della crescita in Europa e Usa con gli indici Pmi in frenata, occhi puntati sull'avvio dei lavori della conferenza economica di Jackson Hole, da cui ci si aspettano indicazioni sul futuro delle politiche monetarie globali e possibili segnali di uno stop alle strette monetarie di Usa ed Europa a settembre.

Sull'azionario milanese, subito in luce StMicroelectronics con i tecnologici europei: +2,3%. Tornano gli acquisti sui bancari con Mps a +1,8%, Bper sale dell'1,4% e Banco Bpm dell'1,3%. Sul mercato valutario, l'euro si stabilizza in area 1,085 sul dollaro.

In calo il petrolio, con le scorte Usa di greggio scese oltre le attese: il Brent scende a 82,7 dollari. Crolla ancora il gas ad Amsterdam, ora a 31,55 euro mentre si apre uno spiraglio nella trattativa sindacale per evitare gli scioperi in Australia.