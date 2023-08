Ilestedt e Angeldahl trascinano la Svezia in semifinale, giapponesi battute 2-1

Secondo quarto di finale dei Mondiali 2023 di calcio femminile. All’Eden Park di Auckland in Nuova Zelanda, la Svezia ha sconfitto 2-1 il Giappone e ha ottenuto la qualificazione per la semifinale, prossima avversaria sarà la Spagna, vittoriosa contro l’Olanda. Le marcature che hanno deciso il match, di Amanda Ilestedt al 32′ e di Filippa Angeldahl al 51′ su calcio di rigore. Un match in cui per 70′ le svedesi si sono mostrate infinitamente superiori, mentre negli ultimi 20 le asiatiche hanno cercato di rientrare in partita grazie alla rete di Honoka Hayashi all’87’. Una rimonta iniziata troppo tardi e che non si è concretizzata.

Le Svedesi in campo con un 4-2-3-1, hanno schierato Musovic; Bjorn, Ilestedt, Eriksson, Andersson; Rubendsson, Angeldahl; Kaneryd, Asllani, Rolfo, Blackstenius. Il Giappone risponde con un 3-4-3: Yamashita; Takahashi, Kumagai, Minami; Shimizu, Hasegawa, Nagano, Sugita; Fujino, Tanaka, Miyazawa.

Stessa formazione per le svedesi rispetto all'ottavo giocato contro gli USA, per le giapponesi, un solo cambio rispetto alla partita contro la Norvegia: a centrocampo, spazio a sinistra a Sugita che prende il posto di Endo, in un reparto completato dalle centrali Nagano e Hasegawa e da Shimizu sull’out destro. In attacco tridente con Tanaka perno centrale, mentre in difesa la consueta linea a tre guidata da Kumagai. Prime fasi della partita di studio da parte delle squadre in campo, il Giappone tenta di imbastire la manovra con una fitta rete di passaggi, mentre le scandinave adottano un gioco più pratico, infatti al 32' le svedesi vanno a segno: sugli sviluppi di un calcio piazzato, batti e ribatti in area con Eriksson protagonista di una doppia conclusione; sulla palla vagante si avventa come un falco Ilestedt che sblocca il risultato. Si chiude la prima frazione con il punteggio di 1-0 per le giallo-blù.

Nel secondo tempo, dopo 5 minuti dal fischi d'inizio il Var assegna un rigore per un fallo di mano di Nagano. Dagli undici metri Angeldahl non perdona, spiazza Yamashita e porta la squadra sul 2-0. Finita, vittoria intasca? No fino alla fine, anzi a 20 minuti dal fischio finale le giapponesi tentano ( timido) un recupero quasi impossibile. Attacca a testa bassa il Giappone nel tentativo di riaprire la partita: Endo e Fujino fanno venire i brividi alle giallo-blù, ma manca la zampata finale. Aspetto emblematico per quanto accade al 76′: penalty per la compagine nipponica per l’intervento falloso di Janogy ai danni di Ueki. Si incarica quest’ultima di realizzare, ma l’attaccante nipponica fallisce. si rimane sul 2-0 per le svedesi, il gol della selezione del Sol Levante però arriva all’87’, fuori tempo massimo. Seike crossa a centro area, la difesa USA non è perfetta e Hayashi è pronta all’appuntamento con il gol. Si gioca un recupero infinito,13′ minuti, l’assalto finale delle nipponiche non porta alcun frutto con le svedesi che festeggiano così l’accesso alla semifinale battendo un’altra delle grandi di questo mondiale. Ora semifinale tutta europea contro la Spagna.