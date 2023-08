L'immobiliare cinese spaventa le Borse

La tenuta dell'economia cinese torna a inquietare i mercati.

In apertura dopo la pausa di Ferragosto Milano cede oltre l'1%, ribassi un poco più contenuti per Londra, Parigi e Francoforte.

Il taglio a sorpresa dei tassi di interesse a breve da parte della Banca Popolare Cinese preoccupa gli investitori perché arriva anche sulla scia di preoccupazioni legate al mercato immobiliare. JP Morgan ha messo in guardia contro il possibile default di un colosso immobiliare cinese, Country Garden.

Mentre un altro colosso finanziario, ZhongRong, avrebbe mancato una serie di pagamenti su prodotti finanziari proprio per via dell'esposizione all'immobiliare.

In Russia leggero recupero del rublo sul dollaro dopo il rialzo drastico dei tassi della Banca Centrale di Mosca.

Gas infine in deciso rialzo a 41,55 euro oggi in apertura a Amsterdam. Pesano l'avvicinamento della stagione invernale e i timori di sciopero negli impianti di GNL in Australia.