Imprevisto clamoroso nel trasferimento di Kane al Bayern Monaco: bloccato all'aeroporto

Finalmente ci siamo, o forse no: dopo un lungo corteggiamento sembrava che Kane fosse ormai a un passo dal diventare un nuovo calciatore del Bayern Monaco.110 milioni di euro prezzo del cartellino, più 20 milioni di bonus supplementari, a lui sarebbe andato un quadriennale da 25 milioni l'anno, accordo chiuso tra Tottenham e Bayern Monaco. Harry Kane che dice sì ai tedeschi, oggi le visite mediche in programma a Monaco. Qualche turbolenza finale, con il giocatore impegnato in un braccio di ferro con il suo club per dinamiche arretrate, ma la telenovela di questa sessione di calciomercato sembrava dunque ormai conclusa con il bomber già verso l'aeroporto per andare in Germania a fare le visite. E invece, sorpresa: l'attaccante sarebbe stato bloccato dal Tottenham a Stansted - secondo alcune agenzie stampa - mentre si stava imbarcando in procinto di partire. Il club inglese starebbe provando a rinegoziare il trasferimento, dall'Inghilterra arrivano le prime idee sul perché di questa mossa. Il Tottenham non avrebbe ancora dato il permesso, in attesa di definire alcuni dettagli dell'accordo con i tedeschi. Il bomber vestirà dunque la maglia del Bayern? E i tedeschi potranno avere a disposizione un bomber degno di Robert Lewandowski?