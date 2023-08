Più suicidi rispetto agli uomini, in Afghanistan continua la stretta sui diritti delle donne

Troppe segnalazioni sull'uso del velo messo male oppure non utilizzato, mentre ci si rilassa al parco. E' così che Kabul ha deciso per l'ennesima stretta da imporre sui diritti delle donne, vietando l'ingresso al meraviglioso parco nazionale Band-e-Amir nella provincia centrale di Bamyan. Il parco, il primo istituito nel 2009, è costituito da una mezza dozzina di laghi "creati naturalmente con formazioni e strutture geologiche speciali, nonchè con una bellezza naturale e unica", scrive l'Unesco.

Ad annunciare ai media il provvedimento “de facto” il Ministro per la Propagazione della Virtù e la Prevenzione del Vizio Mohammad Khalid Hanafi, dopo un incontro con i leader religiosi locali, secondo cui le donne non rispettano le regole relative allo stretto codice vestimentario islamico. "Le donne e le nostre sorelle non possono andare a Band-e-Amir finchè non raggiungiamo un accordo di principio. Le agenzie di sicurezza, gli anziani e gli ispettori dovrebbero agire. Andare in visita turistica non è un dovere", ha ammonito dopo l'incontro con il capo del Consiglio degli Ulema sciiti di Bamyan, Sayed Nasrullah Waezi.

La notizia arrivata a pochi giorni dall'anniversario dei talebani di nuovo al potere dal 15 agosto 2021, ha suscitato una nuova ondata di indignazione internazionale.

"Non contenti di privare le ragazze e le donne dell'istruzione, del lavoro e della libertà di movimento, i talebani vogliono anche privarle dei parchi, degli sport e ora anche della natura", ha dichiarato in una nota l'ong per i diritti umani Human Right Watch. Nel paese è stata reintrodotta la lapidazione, la fustigazione e la sepoltura sotto un muro per le donne che non seguono i rigidi dettami della Sharia.