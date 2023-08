Inarrestabile Annalisa: dopo il triplo platino per 'Mon Amour' è già sold out al Forum di Assago

E' inarrestabile Annalisa. Per la cantante originaria di Savona, il 2023 si conferma un anno d'oro.

Dopo il Triplo Platino per la hit ‘Mon Amour’ e il Doppio Platino di ‘Disco Paradise’ con Fedez e Articolo 31, la cantante sui suoi profili social annuncia anche il sold out per Annalisa: Il Forum, unico evento live del 2023 previsto sabato 4 novembre al Forum di Assago (Milano); un’anteprima del suo prossimo e primo tour nei palasport.