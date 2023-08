Incendi in corso nel Fiorentino: bruciano boschi e uliveti

Bruciano boschi e uliveti nella zona in prossimità dell'abitato di Faltognano, nel Comune di Vinci (Firenze).

Le fiamme, spinte dal vento moderato presente in zona, si stanno propagando rapidamente dalle 12.30 di oggi, la sala operativa regionale della Protezione civile ha deciso l'invio immediato di due elicotteri, vista la presenza di numerose abitazioni.

A terra nove squadre di volontariato antincendio e vigili del fuoco si stanno distribuendo lungo il fronte per cercare di contenere la diffusione delle fiamme.

Un altro incendio è in corso in zona Tavarnuzze, nel comune di Impruneta, sempre a Firenze, dove il fuoco si è sviluppato in prossimità del raccordo autostradale Firenze-Siena, espandendosi anche in una pineta e campi. Qui operano cinque squadre di volontariato antincendio boschivo e vigili del fuoco.