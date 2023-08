Incendi in Sicilia: focolai in quasi tutte le province. Le fiamme rese pericolose dal forte vento

Diversi incendi sono divampati oggi in Sicilia. Vigili del fuoco e forestali sono stati impegnati nello spegnimento di roghi in tutte le province: nell'Agrigentino a Licata (Ag) in contrada Carruba, a Sciacca in contrada Fornace e a Raffadali sulla strada provinciale 77 in contrada Giardina Gallotti.

Incendi nel palermitano a Palazzo Adriano e a Monreale in contrada Guastella. Fiamme anche nei boschi nel Catanese a Giarre, in contrada Timpa Macchia e a Vizzini in contrada Cucco e in contrada Tre Canali.

Incendi nel Trapanese a Gibellina in contrada le Montagnole, nel siracusano a Noto, a monte Maltese e nel messinese a Mongiuffi Melia in contrada Trazzara.

Un vasto incendio sta interessando Sampieri, frazione di Scicli, nel Ragusano. Sul posto, ci sono tre squadre dei vigili del fuoco, che stanno operando anche con personale della Forestale e della Protezione civile oltre all'ausilio di un elicottero della flotta regionale. L'incendio è in prossimità del villaggio turistico Marsa Siclà. Al momento non risulterebbero coinvolte direttamente strutture del villaggio e non sono state evacuate persone. Le fiamme sono rese pericolose dal forte vento che da ieri spazza la provincia iblea.