Incendio all'Isola d'Elba, a Ortano evacuate alcune case e un campeggio

Vigili del fuoco impegnati per un vasto incendio di bosco e macchia in località Ortano, sull'Isola d'Elba. Evacuati precauzionalmente alcune abitazioni e un campeggio per la prossimità al fronte delle fiamme.

L'incendio di vaste proporzioni è divampato nella serata di oggi in una zona boscosa tra il comune di Rio Marina (Livorno) e Porto Azzurro: sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile con i carabinieri forestali che hanno evacuato un'abitazione, occupata da una coppia di coniugi, lambita dalle fiamme. Il fronte dell'incendio, complice il forte vento che soffia sull'isola, si è esteso verso Ortano.

Un altro incendio aveva interessato il territorio di Rio nell'Elba l'11 agosto: allora le fiamme, per cause da accertare, si erano sprigionate in prossimità di un ristorante estendendosi poi alla macchia mediterranea. Circa 1,5 gli ettari di superficie interessati.