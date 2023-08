Incendi Hawaii, disperse ancora circa mille persone. L'appello ai parenti: "Fornite il vostro Dna"

Un numero di dispersi ancora da definire, che oscilla tra le cinquecento e le mille unità, e l'invito ai loro parenti di fornire campioni del proprio Dna per identificare ciò che resta dei corpi trovati dopo il rogo.

È questo il pesante bilancio dell'incendio che ha colpito lo scorso otto agosto l'isola di Maui, nell'arcipelago delle Hawaii. Ma fino ad ora sono solo 104 le famiglie che si sono prestate a questo tipo di ricerca e in tanti, troppi, mancano ancora all'appello delle autorità locali e dell'Fbi.

Attualmente sono 115 le vittime a cui si è riusciti a dare un nome: tutti hanno perso la vita nell'incendio che ha devastato in particolare la comunità di Lahaina.

Il procuratore generale di Maui, Andrew Martin, ha cercato di rassicurare sul fatto che eventuali campioni saranno utilizzati esclusivamente per aiutare a identificare le vittime degli incendi e non saranno inseriti in nessun database delle forze dell'ordine o utilizzati per qualsiasi altro scopo.

Inoltre, alle persone che si recheranno a fornire il loro Dna, non verrà chiesta neanche la cittadinanza americana o il loro eventuale status da immigrato clandestino: "Tutto ciò che vogliamo fare è aiutarle a localizzare e identificare i loro cari dispersi".

Numeri discordanti

Il governatore delle Hawaii, Josh Green, la scorsa domenica ha riferito alla stampa che più di 1.000 persone risultano ancora disperse. Secondo l'Fbi sarebbero di più, 1100.

Il sindaco di Maui, Richard Bissen, ha invece dichiarato in un video su Instagram che il numero è di poco inferiore, circa 850. Mentre, durante la visita del presidente americano Joe Biden di lunedì sui luoghi del disastro, il consigliere per la sicurezza interna della Casa Bianca Liz Sherwood-Randall, lo ha stimato tra le 500 e 800 unità.

"Stiamo effettuando un controllo incrociato di tutte le liste per determinare chi realmente risulta ancora disperso", ha annunciato alla stampa l'agente speciale Steven Merrill. Questo numero "probabilmente aumenterà", ha aggiunto, perché l'Fbi "sta ancora raccogliendo altri dati".