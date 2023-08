Incidente in mare ad Amalfi, lo skipper indagato per omicidio colposo e naufragio

È indagato per omicidio colposo e naufragio lo skipper di Massa Lubrense al timone del gozzo di nove metri che giovedì scorso ha impattato lo scafo del veliero Tortuga giovedì nello specchio d'acqua antistante il Fiordo di Furore, ad Amalfi. Nell'incidente è morta la turista americana Adrienne Vaughan , presidente della casa editrice che pubblica le storie di Harry Potter.



Elio Persico, 30 anni, è dipendente di una società di noleggio barche di Nerano, si trova ancora all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno per le ferite riportate in seguito allo scontro.

"Sono in corso delle verifiche per accertare la possibilità di ricostruire rotta e velocità dei due natanti, anche attraverso l'eventuale funzionamento di apparati tecnici presenti sulle due imbarcazioni", ha detto il procuratore della Repubblica di Salerno, Giuseppe Borrelli parlando oggi in conferenza stampa.

"Per avere ulteriori informazioni bisognerà attendere l'esito degli accertamenti tecnici e scientifici. La motonave Tortuga ha un apparato che consente il tracciamento di rotta e velocità. Ora occorre verificare se questo apparato fosse presente anche sul motoscafo. Noi - ha chiarito Borrelli - al momento riteniamo di aver ricostruito le traiettorie seguite dalle due imbarcazioni".

Il procuratore Borrelli, inoltre, ha spiegato che "la vittima al momento dell'impatto stava prendendo il sole a prua ed è stata sbalzata in acqua, in mare è finita anche la figlia". Nelle ore successive alla tragedia "è stato sentito il marito della vittima che è ricoverato in un ospedale diverso da quello dello skipper".

Il comandante del veliero, Antonio Gallo, ha raccontato i drammatici momenti dell'impatto con il gozzo che ha causato la morte di una turista: "Loro viaggiavano a 20-25 nodi, noi a 9".

"In questi giorni sono state ascoltate tutte le circa 70 persone presenti a bordo del veliero Tortuga, oltre al comandante del Tortuga, che hanno fornito la loro versione sullo svolgimento dei fatti". Quanto allo skipper del gozzo, dice il procuratore, "è stato sottoposto anche ad analisi per l'accertamento del tasso alcolemico e tossicologico. Non entro nell'esame dei risultati di questo controllo, i risultati sono attualmente sottoposti al vaglio di un consulente della procura della Repubblica perché i dati in sé sono non necessariamente significativi, occorrendo verificare, in concreto, l'incidenza dei risultati sulla capacità, poi, del soggetto indagato. Quindi, la loro efficacia causale ai fini della determinazione del sinistro. Cosa che è tutta da verificare. Sul punto fornira' un contributo importante quella che è la consulenza che nel frattempo è stata disposta".

Poi aggiunge: "Qualunque sia stato l'esito dell'esame tossicologico e alcolemico che abbiamo disposto occorre verificare l'incidenza dei risultati su questo dato". Gli inquirenti hanno ascoltato "il marito della vittima, che è anche ricoverato in ospedale, un ospedale diverso da quello in cui è ricoverato lo skipper.

I figli della vittima sono in hotel col nonno

"I bambini sono in albergo perché è arrivato in Italia il nonno. Era stata offerta anche ospitalità in una casa famiglia ma sono state concordate con il padre le modalità di custodia dei due bambini". Ha detto il procuratore parlando dei due figli minorenni - una ragazza di 12 anni ed un bimbo di 8 anni - della coppia di turisti americani.

"In un primo momento sono intervenuti i servizi sociali del comune di Amalfi, poi c'è stata una opportuna interlocuzione costante con il padre dei bambini per stabilire eventuali provvedimenti urgenti da adottare ma poi è stata concordata una certa strada che mi sembra sia stata produttiva". Non è ancora chiaro, inoltre, se la Procura deciderà di ascoltare anche i due minorenni.