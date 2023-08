Israele e Libia caduti in una difficile impasse diplomatica dopo l'incontro di Roma

L'incontro “segreto” tra i due ministri degli esteri, libico e israeliano, che ha fatto infuriare il mondo arabo, scuote le diplomazie dei due paesi da sempre rivali a causa della questione palestinese e dei territori occupati. E' per questo che il premier israeliano Benjamin Netanyahu corre ai ripari lanciando una nuova direttiva per i suoi ministri che d'ora innanzi, per ogni incontro diplomatico, dovranno chiedergli un'approvazione preventiva. Lo riporta l'emittente N12.

Il colloquio di un'ora avvenuto a Roma sotto l'egida del ministro degli esteri Antonio Tajani, ha creato un vero e proprio putiferio diplomatico con le cancellerie internazionali preoccupate per gli esiti imprevedbili. Proteste violente sono avvenute a Tripoli, mettendo in difficoltà il mandato dei diplomatici e quello dello stesso premier libico Dbeibah che consapevole delle difficoltà avrebbe accettato di avviare la normalizzazione dei rapporti con in Israele in cambio del sostegno degli Stati Uniti al suo governo.

L'incontro tra la ministra libica Najla Mangush e l'omologo israeliano Eli Cohen, rivelato da Israele, è avvenuto nonostante i due paesi non intrattengano relazioni diplomatiche “ufficiali”, scatenando non solo proteste ma portando le autorità a sospendere la ministra dal suo incarico, nonché ad aprire un'indagine sul suo operato. Nelle ultime ore si sono registrate proteste e violenze in diverse zone di Tripoli, secondo i media locali, che riferiscono di un gruppo di manifestanti che ha dato fuoco alla casa del primo ministro, mentre un altro gruppo ha fatto irruzione nella sede del Ministero degli Esteri.

Il premier libico appare "sempre più in bilico, e gli scontri dei giorni scorsi a Tripoli con 55 morti tra gruppi di milizie rivali dimostrano quanto la situazione della sicurezza resti fragile ed è possibile che ci sia un secondo round. La stabilità del suo governo è sempre più a rischio", dice Mohamed Eljarh, Managing Partner al Libya Desk Consulting. Il premier lo riteneva ''il momento giusto per sfruttare questa carta, nonostante i rischi, in cambio dell'appoggio politico e diplomatico americano contro il tentativo di rimuoverlo". Un percorso iniziato nel gennaio scorso, con la visita a Tripoli del capo della Cia, William Burns, ma che rischia adesso di essere bruciato.

In Libia è in vigore una legge che prevede il boicottaggio di Israele. L'articolo 7 della legge prevede: "chiunque conclude un accordo con qualsiasi tipo di organizzazione o persona residente in Israele o appartenente ad essa per nazionalità o lavora per essa" è punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa fino a 5.000 dinari".