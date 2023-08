Israele, scoperto un antico portale che può cambiare la storia dell'urbanizzazione nella regione

È una scoperta che può cambiare la storia dell'urbanizzazione in Israele spostandone di molti secoli indietro la lancetta del tempo. Si tratta di un portale risalente a circa 5.500 anni fa. Lo ha fatto sapere l'Autorità israeliana per le antichità: ad oggi diventa la porta più antica conosciuta in Israele, un imponente passaggio in pietra e mattoni di fango.

Il ritrovamento è avvenuto in quella che era l'antica città di Tel Erani, vicino Kiryat Gat cittadina a sud di Tel Aviv. "È la prima volta che viene scoperta una porta così grande risalente al primo periodo del bronzo - ha detto Emily Bischoff, direttore degli scavi avviati durante lavori per una nuova condotta dell'acqua - La cosa interessante di questa porta è che è stata costruita in parte con mattoni di fango e in parte con pietre monolitiche. E queste sono più grandi di me". L'antica città di Tel Erani (circa 37 acri) è uno dei primi esempi di urbanizzazione in Israele: colonizzata nel primo periodo del bronzo, a partire dal 3.300 a.C. circa, e abbandonata alla fine del primo periodo del bronzo, intorno al 2.500 a.C.

A Tel Erani, gli archeologi hanno scoperto prove di urbanizzazione, inclusi edifici pubblici, strade e mura di fortificazione, un possibile sistema di drenaggio e "stratificazione sociale", il che significa che alcune persone avevano case più belle di altre, in base al loro status.

In precedenza gli esperti avevano creduto che l'urbanizzazione in quest'area fosse iniziata circa 5.200 anni fa, che era l'età della più antica porta conosciuta.

"È probabile che tutti i passanti, commercianti o nemici che volevano entrare in città dovessero passare attraverso questa imponente porta", ha detto Martin-David Pasternak, un ricercatore dell'IAA la cui area di competenza è l'età del bronzo. "Il cancello non solo difendeva l'insediamento, ma trasmetteva anche il messaggio che si stava entrando in un insediamento importante, forte, ben organizzato politicamente, socialmente ed economicamente".