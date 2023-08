Israele: uccisi 3 palestinesi in operazione anti-terrorismo a Jenin

Uno di essi, secondo l'esercito, era un comandante militare locale, Naif Abu Tsuik, "coinvolto in un'azione militare contro le forze di sicurezza israeliane e in varie attività militari dirette dai terroristi nella Striscia di Gaza". L'uomo è stato ucciso insieme ad altri due membri della squadra. Le forze di Difesa israeliane hanno definito l'operazione “la neutralizzazione di una cellula terroristica”, avvenuta all'indomani dell'attentato compiuto a Tel Aviv da un miliziano palestinese proveniente da Jenin.

Le Forze di Difesa Israeliane hanno affermato di aver "sventato un attacco terroristico mentre stava per essere lanciato". Unità speciali hanno bloccato un veicolo all'uscita del campo profughi di Jenin (Cisgiordania) e lo hanno crivellato di colpi, scrive il Times of Israel. I tre passeggeri che erano a bordo sono morti, ha affermato il portavoce militare.

Hamas: "Il nemico non eviterà di pagare il prezzo dei suoi crimini"

Hazem Qassem, uno dei portavoce di Hamas, ha affermato in una nota che le morti non rimarranno impunite. "Il nemico, che ha assassinato tre dei nostri palestinesi, non eviterà di pagare il prezzo dei suoi crimini", ha detto.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha elogiato le forze di sicurezza e ha affermato che Israele "continuerà ad agire contro coloro che attentano alla nostra vita ovunque e in qualsiasi momento".

Questo episodio si inserisce in una prolungata spirale di violenza nell'area, che sta vivendo l'anno più sanguinoso dalla Seconda Intifada (2000-2005). Finora, quest'anno, 176 palestinesi sono stati uccisi nell'area. La maggior parte erano attentatori o miliziani uccisi negli scontri armati con le truppe israeliane, ma sono stati uccisi anche civili, tra cui 30 minori.

Allo stesso tempo, l'area ha visto la proliferazione di nuovi gruppi armati palestinesi, che stanno compiendo sempre più attacchi e che hanno causato 28 morti da parte israeliana, la maggior parte dei quali coloni, cinque dei quali minorenni e tre in uniforme.