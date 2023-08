Israele, un centro studi avverte: "Tensioni al confine col Libano, Hezbollah vuole un conflitto"

Mentre crescono le tensioni al confine con il Libano, un centro studi israeliano (Alma Center) avverte oggi che gli Hezbollah sembrano intenzionati ad aprire un confronto armato con Israele. “Gli Hezbollah vogliono e hanno bisogno di questo confronto” scrive senza mezzi termini il centro studi. Ancora pochi giorni fa, durante un sopralluogo al confine con il Libano, il ministro della Difesa Yoav Gallant ha dichiarato che, se Israele fosse attaccato, non esisterebbe a far ricorso a tutta la propria potenza “fino a riportare il Libano all'età della pietra”.

Il Centro Alma afferma di aver documentato un'accresciuta attività militare degli Hezbollah lungo il confine, ma tale mobilitazione – a suo parere - non ha un legame immediato con la crisi politica in Israele, che è accompagnata da proteste fra i riservisti. Quelle attività, secondo Alma, sono iniziate un anno e mezzo fa, quando in Israele c'era ancora un governo centrista. Già oggi il potere degli Hezbollah in Libano “è enorme”, secondo Alma. Fomentando nuove tensioni militari con Israele, afferma il centro studi, gli Hezbollah ritengono che in quel modo “il loro potere in Libano crescerà ulteriormente”.

Intanto in Cisgiordania un palestinese, identificato come Mahmoud Jihad Jarad, di 23 anni, è stato ucciso dal fuoco delle forze israeliane nella notte, durante un raid dell'esercito nel campo rifugiati di Tulkarm. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, citando fonti mediche, che aggiungono che altre quattro persone sono rimaste ferite e una di loro è in condizioni critiche.