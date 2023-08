Istat, bilancia commerciale in attivo a giugno '23: aumenta l'export e calano le importazioni

Export e import in termini di valore e di volume: i dati

A giugno 2023, l'export aumenta su base annua dell'1,0% in termini monetari (era +1,0% anche a maggio), mentre si contrae in volume (-1,1%). La crescita dell'export in valore è sintesi di un aumento per i mercati extra Ue (+2,8%) e di una riduzione per l'area Ue (-0,6%). L'import registra una flessione tendenziale del 16,9% in valore, determinata dalla marcata contrazione degli acquisti dall'area extra Ue (-40,9%), mentre crescono quelli dall'area Ue (+7,2%); in volume, la riduzione è molto più contenuta (-8,3%).

I settori in cui si esporta di più (autoveicoli) e di meno (prodotti della raffinazione)

Tra i settori che contribuiscono maggiormente all'aumento tendenziale dell'export si segnalano: macchinari e apparecchi non classificati altrove (n.c.a.) (+12,4%), autoveicoli (+43,0%), mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+18,8%) e articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici e altri prodotti n.c.a. (+27,3%). Diminuiscono su base annua le esportazioni di prodotti della raffinazione (-42,6%), metalli e prodotti in metallo (-11,6%) e prodotti chimici (-13,6%).

Dove si esporta di più (Svizzera) e di meno (Belgio)

Su base annua, i Paesi che forniscono i maggiori contributi alla crescita dell'export nazionale sono: Stati Uniti (+6,9%), Francia (+5,8%) e Svizzera (+9,7%). Si riducono le esportazioni verso Belgio (-25,6%), Turchia (-18,4%) e, in misura minore, verso Cina (-6,7%) e Germania (-1,1%).