Kiev critica il discorso di Papa Francesco: "Fa propaganda imperialista"

Con un post su Facebook il portavoce del ministero degli Affari esteri dell'Ucraina, Oleg Nikolenko , cita un passaggio del discorso attribuito al pontefice: "Non dimenticate mai la vostra eredità. Voi siete i figli della grande Russia: la grande Russia dei santi, dei re, la grande Russia di Pietro I, Caterina II, quell'impero grande, colto, di grande cultura e grande umanità. Non rinunciate mai a questa eredità. Voi siete eredi della grande Madre Russia, andate avanti con essa. E grazie, grazie per il vostro modo di essere, per il vostro modo di essere russi”.

Kiev attacca Papa Francesco accusandolo di " propaganda imperialista " in un discorso pronunciato il 25 agosto in collegamento video alla Giornata della gioventù russa a San Pietroburgo.

Dall'Ucraina però arriva anche la difesa del pontefice, nelle parole della Nunziatura a Kiev la quale rileva che, a seguito della connessione telematica di Papa Francesco con i giovani cattolici della Federazione Russa, "nei mass-media ucraini e internazionali sono sorte discussioni circa alcune parole pronunciate dal Romano Pontefice in quell'occasione. In particolare, secondo alcune interpretazioni, Papa Francesco avrebbe incoraggiato i giovani cattolici russi a prendere esempio da alcuni personaggi storici russi, conosciuti per le idee ed azioni imperialiste ed espansioniste, realizzate a detrimento dei popoli vicini, compreso quello ucraino".

La Rappresentanza Pontificia "rifiuta fermamente le suddette interpretazioni, in quanto Papa Francesco non ha mai incoraggiato idee imperialiste. Al contrario, egli è un convinto oppositore e critico di qualsiasi forma di imperialismo o colonialismo, in tutti i popoli e situazioni. In questa stessa chiave vanno interpretate anche le parole del Romano Pontefice, pronunciate il 25 agosto scorso".