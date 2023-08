Kiev preme a sud, "riunione con la Nato su strategia della controffensiva". Il fronte della guerra

La controffensiva ucraina è in piena spinta verso il sud e la Crimea, mentre i russi continuano a premere nell'est dell'Ucraina, su Lyman e Kupyansk.

E con questa fotografia sullo sfondo, viene rivelato che 11 giorni fa un incontro top secret fra il capo di stato maggiore ucraino, Valery Zaluzhny, e alcuni vertici militari della Nato in una località anch'essa segreta al confine ucraino-polacco. Una notizia - se confermata - non da poco, fin'ora infatti la Nato (e gli Usa) si sono sempre tenuti formalmente ben lontani da un intervento diretto nel conflitto per evitare una escalation con il coinvolgimento pieno degli Stati Uniti contro la Russia, e la stessa Nato è sempre rimasta in posizione difensiva, senza intervenire (anche qui, formalmente) mai direttamente a fianco di Kiev.

Getty Un camion ucraino lancia missili contro le posizioni russe in direzione di Bakhmut durante la guerra tra Russia e Ucraina nell'oblast di Donetsk, Ucraina, il 9 agosto 2023

Cosa ha deciso il "Consiglio di guerra" allargato

Si sarebbe trattato di un vero e proprio "consiglio di guerra" - così lo definisce il quotidiano britannico Guardian, nel suo scoop - per ridiscutere e aggiustare la strategia e le tattiche militari di Kiev. La discussione, secondo il quotidiano, è durata almeno cinque ore e ha avuto come temi centrali la lentezza della controffensiva ucraina, un confronto sui piani di battaglia in vista del prossimo inverno - il terzo dall'invasione russa - e la strategia a lungo termine, probabilmente anche alla luce dei timori di un possibile, pericoloso vuoto di potere a Mosca se la situazione dovesse precipitare per i russi.

L'incontro in località "Top secret"

Con Zaluzhny sono affluiti in questa località segreta anche l'intera squadra di comando ucraina, mentre per la Nato erano presenti, fra gli altri, il capo militare dell'Alleanza atlantica, gen. Christopher Cavoli, e il capo di Stato maggiore interforze britannico, l'ammiraglio Sir Tony Radakin, mentre era assente la sua controparte americana, il generale Mark Milley. Zaluzhny ha anche postato una foto a braccetto con i due militari anglo-americani.

Comando delle Forze Armate ucraine / Telegram Toni Radakin e Valery Zaluzhny

I suggerimenti del generale americano

Alcuni giorni prima del consiglio di guerra segreto, il generale Milley, secondo il New York Times, aveva consigliato a Zaluzhny di "concentrare la sua offensiva su un solo fronte principale". Probabilmente il consiglio è stato reiterato nell'incontro segreto. E i fatti sembrerebbero indicare che la strategia ucraina sia stata modificata: "Penso che si possa vedere che ora sono concentrati sul fronte di Zaporizhzhia", cioè sulla direttrice sud, ha commentato una fonte informata.

La spinta verso Tokmak, “porta” per Melitopol

Per lo meno i riflettori per ora sono puntati sull'offensiva sud degli ucraini, che, come ha certificato anche il Pentagono, dopo aver finalmente sfondato le linee altamente fortificate dei russi, sta ora spingendo a sud verso la città strategica di Tokmak, nell'oblast di Zaporizhzhia occupato, snodo verso Melitopol, Berdyansk e Mariupol e, ovviamente la Crimea.

La pressione costante sulla Crimea

Quest'ultima viene tenuta sotto pressione da parte delle forze di Kiev, che rivendicano la distruzione, con un missile di fabbricazione ucraina, di una base di missili antiaerei S-400. E nel raid compiuto venerdì con droni alla base della 126ma brigata della Flotta russa del Mar Nero Kiev, gli ucraini sostengono di aver ucciso "decine" di militari nemici, obbligando i comandi russi a operare ridispiegamenti sul lungo fronte ucraino.

Successi ucraini a Kherson

Anche nel Kherson, gli ucraini rivendicano successi nel delta del fiume Dnipro, dove starebbero impedendo ai russi di manovrare e controllare le isole, distruggendo le armi di grosso calibro con cui viene bersagliata anche la popolazione civile. Apparentemente concentrati ora verso sud, i difensori recentemente hanno smorzato in parte i riflettori sul fronte orientale, sulla manovra a tenaglia (più simbolica che strategica) su Bakhmut, mentre si trovano sulla difensiva nelle zone di Kupyansk e Lyman, rispettivamente negli oblast ucraini di Kharkiv e di Donetsk, dove da settimane i russi spingono in forze verso il fiume Oskil per creare una zona cuscinetto. Video: il “tritacarne” Bakhmut, battaglie di trincea, e di artiglierie

Kiev: “Mosca cerca di raggruppare truppe”

Secondo Kiev, dopo aver subito perdite significative, le forze russe si stanno raggruppando, trasferendo le brigate e le divisioni appena formate". A Kupyansk sempre ieri un proiettile di cannone ha colpito un caffè, uccidendo due civili e ferendone un terzo.

Mosca da parte sua ha denunciato - ieri - un nuovo attacco di droni ucraini, abbattuti, che però ha obbligato le autorità a chiudere temporaneamente i tre aeroporti della capitale russa. Per poi - come già successo - riaprirli poche ore dopo. Video: il drone esploso su Mosca, “sventato attacco terroristico di Kiev”