La banche in borsa risalgono la china Inflazione Usa minore delle attese

Continua il recupero del settore bancario, l'indice di settore oggi sale dell'1,2%. Per effetto del calo di martedì (-7,5%) la discesa da inizio settimana rimane di circa il 2%, il progresso da inizio anno è del 30,03%.





Oggi l'agenzia Moody's ha scritto in un report che la tassa sugli extramargini ridurrà sensibilmente il reddito netto delle banche. Tuttavia, la redditività «per la maggior parte delle banche per il 2023 rimarrebbe al di sopra del 2022». La nuova tassa bancaria - prosegue Moody's - «andrebbe ad aggiungersi a una serie di altri vincoli alla redditività delle banche italiane, come la modesta attività di prestito, l'aumento delle spese operative a causa dell'elevata inflazione e un graduale aumento dei costi di finanziamento».

L'indice Ftse Mib alle 15 segna +0,80%, a quota 28.600 punti, ieri c'è stato il primo rialzo (+1,3%) dopo sei sedute in calo.

Anche Wall Street si appresta ad aprire con il segno più, questo suggeriscono i futures sugli indici.

Alle 14.30 è stato pubblicato il dato sull'inflazione negli Stati Uniti: la variazione annuale sale dal 3,0 a 3,2% ma sotto il 3,3% delle previsioni. Peggiore delle attese invece il dato sulle richieste di disoccupazione.

Occhi puntati sul gas: ieri un'impennata del 27%, oggi dopo un primo nuovo rialzo c'è stata una correzione fino al -7% ma ora il calo è dell'1%. Il prezzo torna vicino ai 40 euro al megawattora. La salita di ieri è stata dovuta a uno sciopero in Australia nel settore gnl e all'allarme lanciato dall'amministratore delegato dell'utility tedesca Eon, secondo cui il mercato del gas europeo non sarebbe fuori pericolo.

Tra i titoli ancora in evidenza Tim: ieri +5,7%, oggi +2,8%. Secondo la Repubblica il fondo Kkr, il Tesoro, il fondo F2i e Cdp punterebbero a raggiungere un accordo non vincolante per l'acquisizione della rete Tim entro il 15 agosto.

Ieri sera è arrivata della firma presidente degli Stati Uniti Biden di un provvedimento che limita gli investimenti in Cina. Vale soprattutto per i semiconduttori, calcolo quantistico e intelligenza artificiale, per evitare un trasferimento della tecnologia al settore militare cinese. La borsa di Hong Kong, dopo un primo calo, ha chiuso in lieve rialzo.