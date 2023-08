La California tra terremoti, inondazioni e smottamenti

"È un 20 agosto" potrebbe diventare un modo di dire californiano per indicare una giornata particolarmente sfortunata. In poche ore il sud dello stato americano ha prima subito un terremoto di magnitudo 5,1 e poi ha sperimentato il passaggio della tempesta tropicale Hilary.

Una brutta combinazione, ma poteva andare peggio: il sisma, centrato sulla costa nella zona di Los Angeles, non ha causato danni e soprattutto nessuno ci ha rimesso la vita o è stato ferito. Per quanto riguarda Hilary: era un uragano fino a poco prima di toccare le coste californiane, poi è stato declassato a tempesta tropicale anche se si prevede che porterà effetti di vasta portata in California, nel deserto del sud-ovest e nella Baja California in Messico.