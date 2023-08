La Centrale di Fukushima rilascia il primo lotto di acqua radioattiva trattata nell'Oceano Pacifico

Tra le polemiche la centrale nucleare di Fukushima Dai-ichi, colpita dal terremoto e distrutta dal conseguente tsunami nel 2011, ha iniziato a rilasciare il primo lotto di acqua contaminata nell’Oceano Pacifico. Un importante passo per lo smantellamento del sito, ancora altamente pericoloso, 12 anni dopo uno dei peggiori incidenti nucleari al mondo. La quantità totale di acqua da smaltire equivale a circa 540 piscine olimpioniche. Presenti in loco anche gli esperti dell'Osservatorio atomico delle Nazioni Unite.

Park ha chiarito che Seul non approva né si oppone al piano e chiederà al Giappone di sospendere immediatamente lo scarico se il livello di materiale radioattivo in acqua supererà i livelli standard.

La Corea del Sud ha dichiarato che non vede alcun problema con gli aspetti scientifici o tecnici del piano. Lo riporta il Korea Times che cita il primo vice capo dell'Ufficio sudcoreano per il coordinamento delle politiche governative, Park Ku-yeon, intervenuto in conferenza stampa. "Il nostro governo ha saputo che il Giappone scaricherà l'acqua contaminata dalla centrale nucleare di Fukushima, come originariamente previsto, e ha stabilito che non ci sono problemi scientifici o tecnici nello scarico dell'acqua contaminata", ha affermato.

Proteste in Corea del Sud contro la decisione del Giappone di sversare in mare l'acqua di Fukushima

La preoccupazione dei pescatori di Fukushima

Sulla costa nord-orientale del Giappone, la maggior parte dei pescatori tace. Ma Haruo Ono, 71 anni, preferisce dire tutto ciò che pensa della "follia" di scaricare nell'oceano l'acqua della centrale nucleare danneggiata di Fukushima Daiichi. "Niente è di beneficio per noi" in questo progetto, e "i pescatori sono contrari al 100%", ha detto all'AFP. Ono, che nello tsunami del 2011 ha perso il fratello minore, vive a Shinchimachi, un piccolo porto situato a una sessantina di chilometri a nord della centrale elettrica di Fukushima Daiichi.

"L'AIEA dice che lo scarico è sicuro, ecc. Ma qui dipendiamo dal mare e dai pesci, amiamo il mare, lo proteggiamo, è il nostro posto di lavoro", sottolinea Ono. "Quindi da chi pensano di avere l'autorizzazione per scaricare l'acqua? Non dovrebbe essere dal Primo Ministro, o dai presidenti. Parlo apertamente per fermare questa follia del nostro governo", dice e spiega che vorrebbe campare fino a 100 anni, altri tre decenni, cioé fino alla fine attualmente prevista per lo smantellamento della centrale di Fukushima e lo scarico nell'oceano delle sue acque: "Per garantire che non lasceremo problemi ai nostri figli e nipoti".

La pesca locale è da tempo schiacciata da divieti o restrizioni di vendita, sia in Giappone che all'estero, come misura precauzionale contro il rischio di radiazioni. Dal 2011, "Fukushima era ed è percepito come un luogo da evitare. Persino le targhe delle auto che indicavano il dipartimento sono state rimosse dagli sfollati", ricorda Tomomi Kodama, 40 anni, un artista locale venuto in visita sulla costa.