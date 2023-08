La Cina inizia a spaventare i mercati

Avvio in calo per Wall Street sulla scia della brusca frenata di Hong Kong e delle piazze europee. I timori che la crisi del settore immobiliare cinese, dopo che Evergrande ha presentato istanza di fallimento presso un tribunale di New York, possa espandersi a macchia d'olio preoccupa le borse. il Dow Jones cede lo 0,35%, Nasdaq -0,86%.. A pesare sugli indici e' anche l'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro, con quelli del decennale e del trentennale ai massimi, rispettivamente, dal 2007 e dal 2011. I verbali dell'ultima riunione della Fed, poi, hanno mostrato che la Banca centrale statunitense potrebbe continuare ad alzare i tassi d'interesse, dato che l'inflazione resta a livelli "inaccettabili" In Europa prosegue in ribasso: Milano -0,95%, Parigi -1,08%, Londra e Francoforte cedono introno all'1,20%. Torna a scendere il prezzo del gas, a 36 euro al mwh, scende anche il petrolio sotto gli 84 dollari al barile. Si stabilizza lo spread e il rendimento decennale cala al 4,34%, sei punti base meno di ieri. Tra i titoli in evidenza a Piazza Affari giu' le banche, Mps - 4,28%, male anche Saipem -3,37%.