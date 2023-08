La crisi cinese preoccupa, ma Milano è maglia rosa a +0,80%

Le dichiarazioni del “Wall Street Journal” - il quotidiano economico statunitense, secondo il quale il boom economico cinese è finito e Pechino sta annegando nel debito - non sono passate inosservate sui mercati. I timori sono evidenti sulle piazze finanziarie di tutto il mondo. Le borse europee - che in mattinata viaggiavano a vele spiegate - hanno frenato, pur riuscendo a terminare la seduta in territorio positivo e archiviando così le ultime tre settimane consecutive di cali.

Milano è stata la migliore a +0,80%, spinta dai titoli bancari - dopo le indiscrezioni apparse sulla stampa sull'ipotesi "sconto" alla tassa sugli extraprofitti - ma anche da alcuni industriali: primo tra tutti Saipem con un rialzo di quasi cinque punti percentuali. Rimbalzo tecnico a metà a Wall Street: bene il Nasdaq (+0,37%), male Dow Jones (-0,67%) e S&P 500 (-0,15%). Gli investitori aspettano le parole di Jerome Powell, numero uno della Fed, al vertice dei banchieri centrali a Jackson Hole venerdì pomeriggio.