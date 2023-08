Donna accoltellata a Piano di Sorrento trovata in bagagliaio auto aveva denunciato l'ex per stalking

Aveva denunciato il suo ex per stalking la donna che è stata uccisa oggi a Piano di Sorrento.

Ancora non è stato ufficializzato il nome della vittima in attesa della fine dei rilievi del medico legale sul posto con il magistrato di turno e che vengano informati tutti i familiari. Si tratta di una 56enne di Vico Equense. I carabinieri hanno rinvenuto anche la lama verosimilmente utilizzata per il delitto e ritengono di essere sulle tracce dell'assassino.

Ansa Piano di Sorrento, rinvenuto cadavere di una donna in un bagagliaio

Trovata in un'aiuola l'arma del delitto, un coltello I carabinieri hanno già visionato le telecamere per ricostruire la via di fuga dell'uomo che ha ucciso la donna e lasciato il suo corpo all'interno di un bagagliaio aperto in un'auto all'interno di un parcheggio privato di via San Massimo a Piano di Sorrento. Oltre al cappello perso dall'omicida in fuga su uno scooter di colore scuro, i militari dell'Arma hanno trovato anche l'arma del delitto, un coltello, in un'aiuola vicino al luogo in cui era parcheggiata la vettura. La lama era sporca di sangue.