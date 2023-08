La Francia asfalta il Marocco e raggiunge l’Australia ai quarti

Tutto estremamente facile per la Francia, al Coopers Stadium di Adelaide, in Australia, le ragazze di Renard dominano il match fin dall'inizio e si aggiudicano l'ottavo di finale che vale il quarto contro l'Australia. Le francesi alla fine della partita ne fanno 4 e eliminano il Marocco, mai stato in partita. Le transalpine si sono imposte per 4-0 grazie a una doppietta di Le Sommer e ai sigilli di Diani, autrice anche di due assist e di Dali. Ora ai quarti le transalpine sfideranno l’Australia, che è reduce dalla vittoria agli ottavi contro la Danimarca.

IL MATCH

La Francia, dopo pochi minuti di studio, passa in vantaggio con Diani al 15′ su assist di Sakina Karchaoui. Dopo 5 minuti le ragazze di Renard trovano il 2-0 al 20′ con Dali, prima di allungare sul 3-0 al 23′ con Le Sommer, partita virtualmente finita. Reazione nulla del Marocco che sul 0-3 tira i remi in barca. Fine primo tempo con zero tiri in porta e tre gol presi Marocco finito. Nel secondo tempo stessa musica, da una parte la compagine africana continua ad avere grandi difficoltà in zona offensiva, mentre dall’altra parte le transalpine continuano a gestire la palla da grande squadra, trovando poi anche il 4-0 al 71′ sempre con Le Sommer.