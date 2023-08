La Germania legalizza il possesso di cannabis fino 25 grammi

La nuova legge approvata oggi dal governo tedesco prevede la legalizzazione parziale della coltivazione e del consumo di cannabis. La proposta dovrà ancora passare al vaglio del Bundestag e del Bundesrat.

Potranno essere creati dei club senza scopo di lucro i cui membri, limitati a 500, potranno coltivare la pianta per il proprio consumo, sotto la supervisione delle autorità pubbliche. Questi "Cannabis Social Club" avranno un'attività regolamentata: potranno fornire ai loro membri solo 25 grammi al giorno, con un massimo di 50 grammi al mese. Per i giovani tra i 18 e i 21 anni, il limite sarà leggermente inferiore: 30 grammi al mese. Questi club saranno soggetti a controlli da parte delle autorità pubbliche.

Ogni persona potrà coltivare anche proprie piantine, al massimo tre.

Il consumo di cannabis dovrà avvenire al di fuori delle strutture e sarà vietato entro 200 metri da scuole, parchi giochi, campi sportivi e associazioni giovanili. La norma segue le orme di Malta e Lussemburgo, che hanno legalizzato la cannabis a scopo ricreativo rispettivamente nel 2021 e nel 2023.