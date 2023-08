La grande caccia: con droni e sensori alla ricerca del mostro di Loch Ness

Sono trascorsi 90 anni dai primi avvistamenti “moderni” di Nessie, creatura leggendaria che abiterebbe i fondali del lago di Loch Ness, in Scozia.

Il mistero che aleggia da ben più di un secolo sulla sua esistenza presto potrebbe essere svelato. Il prossimo fine settimana prenderà il via la più grande caccia al mostro degli ultimi 50 anni. Come riferisce il Guardian, centinaia di volontari da tutto il mondo stanno raggiungendo le rive del lago delle Highlands, attualmente ai suoi minimi livelli dal 1989 per il cambiamento climatico, nella speranza di avvistare finalmente Nessie.

L'evento è stato organizzato al Loch Ness Center e le ricerche, che dureranno due giorni, si concentreranno sulla superficie del più grande specchio d'acqua dolce del Paese per volume, per reperire interruzioni nell'acqua ed eventuali movimenti inspiegabili. Non solo, saranno impiegate apparecchiature di rilevamento che non sono mai state utilizzate prima, inclusi droni per produrre immagini termiche dell'acqua dall'aria con telecamere a infrarossi, e un idrofono per rilevare segnali acustici sotto la superficie dell'acqua.