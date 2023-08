Birmania, la leader Aung San Suu Kyi ha ricevuto una grazia parziale

Torna in libertà Aung San Suu Kyi, la leader civile del Myanmar e premio Nobel per la Pace. In stato di arresto da quando fu defenestrata da un colpo di stato nel febbraio 2021, Aung San Suu Kyi è stata graziata nell'ambito di un'amnistia decretata dalla giunta militare e di cui beneficeranno oltre 7.000 prigionieri, amnistia decisa in occasione della Quaresima buddista. Lo riferiscono i media statali. "Il presidente del Consiglio amministrativo statale ha graziato Aung San Suu Kyi, che è stata condannata dai tribunali competenti, ai sensi della legge sui diritti umani" ha riferito il telegiornale locale.

Si tratta, tuttavia, di una grazia parziale.

La leader birmana era stata condannata a 33 anni di carcere per una serie di accuse, tra cui corruzione, possesso di walkie-talkie illegali e mancato rispetto delle restrizioni anti Covid. La grazia riguarda cinque delle 19 condanne a suo carico e non è chiaro per il momento se porterà al suo rilascio.

Suu Kyi non è mai stata vista dal grande pubblico da quando è stata arrestata dopo il colpo di Stato dell'1 febbraio 2021: la sua immagine è apparsa solo in alcune foto di bassa qualità scattate dai media statali in un'aula di tribunale a Naypyidaw, la capitale costruita nella giungla dall'esercito.

La decisione sullo stato d'emergenza è stata approvata dal Consiglio nazionale per la difesa e la sicurezza, composto da funzionari militari. Solo pochi giorni fa, la leader birmana era stata trasferita dalla prigione in cui si trovava in un edificio governativo.

La Birmania è stata teatro di un violento conflitto civile, che ha causato la morte di più di 3mila persone e la fuga di centinaia di migliaia di abitanti dal golpe del primo febbraio 2021 in cui fu rovesciata la leader eletta Aung San Suu Kyi.

"La grazia a San Suu Kyi è il più bel finale dopo anni di battaglie per la sua libertà. Ricordo ancora il nostro incontro 10 anni fa in Myanmar, donna coraggiosa e autorevole da sempre in prima linea per la salvaguardia della democrazia e dei diritti umani" afferma sui social il ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando la concessione della grazia alla leader birmana.